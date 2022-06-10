Новосибирцы пожаловались на дорогу в Академгородке, где часто насмерть сбивают белок и кроликов

В Академгородке нередко сбивают кроликов. Фото: предоставлено очевидцем

Жители Академгородка рассказали об участке дороги, где часто находят мертвых белок и кроликов. По словам очевидцев, их сбивают машины на пересечении улиц Институтская и Ионосферная.

- Одного из кроликов сбили 7 июня, предыдущего – 3 июня. Бывали дни, когда по две мертвых белки находил на дороге. Все в разных промежутках, от трех дней до месяца, – рассказал КП-Новосибирск местный житель Андрей.

Водитель постоянно ездил на дачу этим маршрутом. Мужчина уже несколько лет убирает трупы животных, и пишет о печальных находках в соцсетях. В основном, зверей сбивают днем, в светлое время суток.

Мужчина призвал водителей быть внимательнее. Он планирует добиться от властей установки знаков «Дикие животные» на пересечении улиц Институтской и Ионосферной.

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