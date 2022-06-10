В Новосибирске домашняя собака отравилась крысиным ядом, съеденным на улице

В Новосибирске домашний пёс отравился крысиным ядом, съеденным на улице. Фото: предоставлено Андреем.

В Новосибирске домашняя собака отравилась крысиным ядом, который съела на улице. Подобрала она отраву на улице Гребенщикова, у дома № 6. Об этом КП-Новосибирск рассказал хозяин животного.

– Утром 8 июня мы с собакой породы скотч-терьер гуляли вдоль тротуара между домами №8 и №2. На следующий день моему питомцу стало плохо. Нарушилась координация, начали обильно течь слюни. Спустя некоторое время повез собаку в ветклинику. Специалисты взяли анализы и провели обследование. Поставили диагноз – отравление крысиным ядом кумарином, - поделился с КП-Новосибирск Андрей.

Животное оставили в стационаре. Сутки любимица новосибирца провела под капельницей.

– Сейчас собака уже дома. Долечиваемся таблетками, – добавил мужчина. – Могу предположить, что яд разбросали догхантеры. Так что владельцам собак надо быть осторожнее!

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