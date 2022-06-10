В селе Баган под Новосибирском загорелся крупный склад элеватора. Фото: стоп-кадр.

В пятницу 10 июня, в селе Баган Новосибирской области загорелся один из крупнейших за Уралом склад элеватора. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Вызов в село Баган поступил в 4 утра 15 минут. Когда пожарные прибыли на место, склад горел открытым огнем. Локализовали пожар в 04:39Ю а ликвидировали открытое горение в 7 утра 23 минуты, – уточнили в ведомстве.

Пожар тушили 14 человек личного состава, а также 6 единиц техники.

В результате ЧП никто не пострадал и не погиб.

Информация о площади возгорания уточняется.

Причины ЧП установят дознаватели МЧС.

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