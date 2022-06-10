В Бердске отключили электричество на 12 улицах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В городе Бердске Новосибирской области отключили электричество. Причину озвучили местные власти на сайте горадминистрации.
- Света не будет из-за проведения ремонтных работ на ТП-333 и на ТП-267. С 8 утра до 5 часов вечера электричество отключат по следующим адресам: на улице Богдана Хмельницкого 2-34, Щетинкина 1-5, Максима Горького 1-15, Макаренко 5-11, Глинки 1-18, Пушкина 125-137, Деньгина 1-15, Зои Космодемьянской 1-14, - сообщили местные власти.
Кроме того, с 10 до 12 не будет света в микрорайоне Южный квартал 10. Под отключение электроэнергии там попали улицы Благодатная, Бирюзовая, Павлова и Славянская.
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