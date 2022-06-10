В Новосибирске в гаражном кооперативе на Мясниковой произошел пожар. Фото: "АСТ-54".
В гаражном кооперативе, расположенном напротив дома №6/3 на улице Мясниковой, утром 10 июня произошел пожар. Об этом сообщили подписчики паблика «АСТ-54».
- В небе можно увидеть столб черного дыма. На место возгорания прибыли пожарные, - уточнили очевидцы.
В МЧС рассказали, что у гаражей горел мусор. Он и вызвал переполох среди жителей Калининского района.
Как сообщил подписчик, к 8:10 утра пожар потушили.
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