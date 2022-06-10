В Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые вакансии июня

За месяц можно заработать более 100 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Представители сервиса SuperJob рассказали, за работу на каких вакансиях можно получить больше всего денег в Новосибирске. Результатами проведенного исследования они поделились на сайте.

- В пятерку самых высокооплачиваемых профессий июня вошли Front-end разработчик, разработчик C#/C++, менеджер по продажам, инженер-геодезист, а также специалист по организации пространства, - написано на сайте.

На первом месте по зарплате находится Front-end разработчик, в задачи которого входит создание пользовательского интерфейса. Работу специалиста этого профиля готовы ежемесячно оценивать в 250 тысяч рублей. Здесь требуется высшее образование, знание английского на базовом уровне и опыт работы от трех лет.

На последней строчке – специалист по организации пространства. Работникам обещают до 110 тысяч рублей.

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