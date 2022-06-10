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Общество10 июня 2022 1:17

В Новосибирске назвали самые высокооплачиваемые вакансии июня

За месяц можно заработать более 100 тысяч рублей
Анастасия ХРОМЫХ
За месяц можно заработать более 100 тысяч рублей.

За месяц можно заработать более 100 тысяч рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Представители сервиса SuperJob рассказали, за работу на каких вакансиях можно получить больше всего денег в Новосибирске. Результатами проведенного исследования они поделились на сайте.

- В пятерку самых высокооплачиваемых профессий июня вошли Front-end разработчик, разработчик C#/C++, менеджер по продажам, инженер-геодезист, а также специалист по организации пространства, - написано на сайте.

На первом месте по зарплате находится Front-end разработчик, в задачи которого входит создание пользовательского интерфейса. Работу специалиста этого профиля готовы ежемесячно оценивать в 250 тысяч рублей. Здесь требуется высшее образование, знание английского на базовом уровне и опыт работы от трех лет.

На последней строчке – специалист по организации пространства. Работникам обещают до 110 тысяч рублей.

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