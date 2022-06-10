В Новосибирской области могут изъять 605 ипотечных квартир. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области банки могут изъять 605 квартир из-за долгов по ипотеке. Об этом сообщает сайт Infopro54, ссылаясь на данные, предоставленные аналитиками коллекторского агентства «Долговой Консультант».

- В основу исследования легла статистики Банка России, Минстроя и Росстата. Сейчас эквивалент просроченной ипотечной задолженности равен 605 квартирам, - говорится в публикации.

По данным специалистов, в Новосибирской области в период с января по апрель произошло сокращение объема ипотечной просроченной задолженности на 2%.

- Из-за сокращений на рынок жилья вышло более 1593 квартир. В пятерку регионов-лидеров, где ипотечные квартиры могут изъять, вошли также Московская область, Тюменская область и Красноярский край. Лидирует Подмосковье с 1966 квартирами, - добавили эксперты.

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