В Новосибирской области могут изъять 605 ипотечных квартир.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области банки могут изъять 605 квартир из-за долгов по ипотеке. Об этом сообщает сайт Infopro54, ссылаясь на данные, предоставленные аналитиками коллекторского агентства «Долговой Консультант».
- В основу исследования легла статистики Банка России, Минстроя и Росстата. Сейчас эквивалент просроченной ипотечной задолженности равен 605 квартирам, - говорится в публикации.
По данным специалистов, в Новосибирской области в период с января по апрель произошло сокращение объема ипотечной просроченной задолженности на 2%.
- Из-за сокращений на рынок жилья вышло более 1593 квартир. В пятерку регионов-лидеров, где ипотечные квартиры могут изъять, вошли также Московская область, Тюменская область и Красноярский край. Лидирует Подмосковье с 1966 квартирами, - добавили эксперты.
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