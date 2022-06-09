Переиграла и уничтожила: жительница Новосибирска наказала соседа за выброшенный из окна мусор

Жензина закинула пакет обратно в окно. Фото: скриншот из видео

Жительница Новосибирска наказала соседа за выброшенный из окна мусор. Забавное видео этого случая появилось в группе «Моя Первомайка».

- Мужчина выкинул пакет с первого этажа прямо на улицу. Это увидела жительница дома Оксана. Как говорит участница ролика, потерявший с трудом скрывал радость на лице, когда его попросили в последующем «ронять» мусор исключительно в контейнер, - говорится в посте группы.

На кадрах видно, что пакет прилетел вниз и упал на бетон. Это увидела Оксана, подошла и вернула мусор обратно хозяину. Прямо в окно.

Кстати, хозяин мусора «отблагодарил» женщину неприличным жестом в ответ.

В комментариях новосибирцы похвалили сибирячку:

- Надо было еще что-нибудь добавить и потяжелее и с размаху!

- Молодец!

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