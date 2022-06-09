В Новосибирске для студентов НГТУ построят общежитие на 790 мест

Андрей Травников проконтролировал ход строительства общежития опорного вуза Новосибирской области — НГТУ. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход строительства общежития опорного вуза Новосибирской области — НГТУ. Работы должны быть завершены уже к 1 сентября 2023 года.

В общежитии, состоящем из двух блоков — 16 и 13 этажей, — смогут жить 790 студентов. В новых зданиях разместят не только комнаты для отдыха, пространства для занятий студентов, но и тренажёрный и спортивный залы, бытовые и хозяйственные помещения, обеденный зал кафе. Общая площадь двух блоков — более 21 тысячи квадратных метров. Стоимость объекта — 1, 5 миллиарда рублей.

Вопрос строительства нового общежития Губернатор Андрей Травников обсуждал с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым во время его рабочей поездки в наш регион летом 2020 года. По итогам визита Министр подписал приказ о строительстве необходимых студентам НГТУ помещений в течение трёх лет.

— Очень важно, что федеральный центр помогает знаковому для нашего региона учреждению. Новые общежития важны для всех вузов Новосибирской области. Мы видим, что, благодаря поддержке Президента России, количество бюджетных мест в наших вузах растёт, и задача обеспечить комфортное проживание обучающихся год от года становится всё актуальнее. В Академгородке сейчас строится первая очередь кампуса мирового уровня, НГТУ в следующем году получит здания нового общежития, строится общежитие в НГУЭиУ. Мы решаем задачу комфортного размещения студентов, даже с учётом роста их числа в наших вузах, — подчеркнул Андрей Травников.

Ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев доложил Губернатору о том, что сегодня в НГТУ обучается более 13 тысяч студентов, а количество мест в общежитиях вуза — около 4-х тысяч.

В Новосибирской области идёт строительство ещё одного комплекса студенческих общежитий — на 690 мест — в рамках реализации проекта кампуса мирового уровня НГУ. Этот проект предусматривает создание шести инфраструктурных объектов: комплекса общежитий, корпуса поточных аудиторий со Студенческим проектным центром и научной библиотекой, учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, Учебно-научного центра Института медицины и психологии Владимира Зельмана и Научно-исследовательского центра.

Работа по развитию образовательного потенциала региона в центре внимания Правительства Новосибирской области.

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