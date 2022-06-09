Женщина обманула людей на 11 миллионов рублей. Фото: соцсети

В Новосибирской области осудили библиотекаря, обманувшую людей на 11 миллионов. Все началось еще в 2015 году. Тогда женщина убедила своих знакомых, что она может сделать вклад в банк от своего имени под 50% в месяц. Ей поверили. В общей сложности женщине отдали 3 миллиона рублей.

- В 2018 году ее осудили за этот и еще 6 эпизодов на 5 лет условно. После этого библиотекарь взяла у знакомых еще 6 миллионов рублей, якобы за снятие ареста с её банковского счёта на котором находились, в том числе, и переданные ей ранее в 2015 году деньги потерпевших, - рассказал КП-Новосибирск помощник прокурора Ордынского района Николай Шишов.

В общей сложности женщина похитила 11 миллионов рублей. На нее завели уголовное дело по статье 159 – «Мошенничество в особо крупно размере». Суд отправил сибирячку на 6 лет в колонию общего режима.

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