На трассе под Новосибирском спасли от гибели крошечного дикого хорька. Фото: "Сибкрай".

Под Новосибирском спасли от гибели дикого хорька. Зверька на трассе заметили неравнодушные новосибирцы. Он в одиночестве метался по обочине и плакал. Хорек в руки не давался. Чтобы поймать малыша, сибиряки накрыли его курткой. Передали лесного детеныша Елене-Эльге Журавлевой. Она занимается выхаживанием хорьков. Хорька назвали Автошкой.

– По всей видимости, мамочка с выводком дорогу перебегала. Автошка отстал от них, испугался очень сильно – метался, его могли и задавить, но его спасли и передали мне, – рассказала Сибкрай.ru общественный инспектор сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и создатель единственного в Новосибирске приюта для хорьков Елена-Эльга Журавлева.

Через месяц выхаживания Автошку планируют отдать в зоопарк или же определить в центр помощи диким животным. Там его адаптируют к жизни на воле и выпустят в лес.

На выхаживание малыша пока нужно много сил и времени. Хорек боится людей. Кормить его нужно 5-6 раз в день мышками.

– Содержание одного хорька удовольствие не из дешевых, и помочь в выхаживании малыша можно через благотворительный фонд «Партия хорьков имени Жопэна», – написано на сайте.

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