Самый популярный день для свадеб назвали в ЗАГС Новосибирской области

На День семьи, любви и верности назначено больше всего свадеб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Областном управлении ЗАГС назвали день в июле, на который подали больше всего заявлений для регистрации брака. Им оказалось 8 июля — день семьи, любви и верности.

— На июль подано пока 2278 заявлений. 271 заявление принято на число 22.07.2022, а больше всего, 289 — на 08.07.2022, — сообщили в областном управлении ЗАГС.

Пока что сибиряки не рвутся за красивыми датами. Они обошли вниманием 22 июня, а больше всего заявлений — 237 — пришло на 24 число.

На август пока заявлений принято около 1600. Больше всего их пришлось на две пятницы – 5 и 12 августа. Красивые даты, 08.08.2022 и 22.08.2022, к сожалению, выпадают на понедельник. Желающих расписаться в эти дни только 6 и 8 пар соответственно.

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