В Новосибирске огородники собрали первые огурцы и жимолость. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые огурцы и жимолость собрали новосибирские дачники. Об этом КП-Новосибирск рассказала агроном Людмила Шубина.

- В солнечных местах жимолость уже поспела и ее собирают. Традиционно у нас сбор этих ягод начинается 15-16 числа. Но ввиду того, что май был теплым, в этом году жимолость поспела на неделю раньше, - объяснила Людмила. – Что касается огурцов, то сбор урожая в основном идет из теплиц и защищенного грунта. И тот, кто посадил рассаду 10-15 мая в теплицы, к 1 июня уже мог лакомиться молодыми огурчиками.

Агроном отметила, что огурцы – это теплолюбивая культура. Поэтому чтобы получить урожай в начале июня, нужно было хорошо постараться.

- Люди, которые серьезно занимаются садоводством и огородничеством, по всей вероятности, нашли способы, как в холодные ночи согреть эти культуры. Поставили ведра с теплой водой или включили обогреватель. А так огурец – очень теплолюбивая культура. Температура ниже 14 градусов уже для них большой стресс, - добавила в разговоре с КП-Новосибирск Людмила Шубина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер