Под Новосибирском будут судить сотрудницу больницы, которая помогла фельдшеру незаконно получить 750 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области будут судить 65-летнюю сотрудницу больницы. В отношении женщины завершили расследование уголовного за пособничество в незаконном получении выплаты в крупном размере. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

– Следователи установили, что в 2020 году к сибирячке обратилась фельдшер скорой помощи. Она пояснила, что хочет участвовать в государственной программе «Развитие здравоохранения», чтобы получить единовременную компенсацию в размере 750 тысяч рублей. Однако получить такую выплату по закону могли только те сотрудники, которые приехали работать в населённые пункты. Сотрудница медицинской организации знала, что фельдшер постоянно живёт в селе Кыштовка и права на такую выплату по закону не имеет. Однако все равно помогла фельдшеру получить справку о проживании в другом населённом пункте, – уточнили подробности в Следственном комитете.

КП-Новосибирск в СК по региону пояснили, что работала обвиняемая руководителем отдела кадров в больнице.

Вину женщина в преступлении не признала. Меру пресечения во время следствия в отношении сибирячки не избирали.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении женщины рассмотрит по существу Кыштовский районный суд.

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