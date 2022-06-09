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Общество9 июня 2022 3:10

Под Новосибирском будут судить сотрудницу больницы, которая помогла фельдшеру незаконно получить 750 тысяч рублей

Вину в содеянном женщина не признаёт
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском будут судить сотрудницу больницы, которая помогла фельдшеру незаконно получить 750 тысяч рублей.

Под Новосибирском будут судить сотрудницу больницы, которая помогла фельдшеру незаконно получить 750 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области будут судить 65-летнюю сотрудницу больницы. В отношении женщины завершили расследование уголовного за пособничество в незаконном получении выплаты в крупном размере. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

– Следователи установили, что в 2020 году к сибирячке обратилась фельдшер скорой помощи. Она пояснила, что хочет участвовать в государственной программе «Развитие здравоохранения», чтобы получить единовременную компенсацию в размере 750 тысяч рублей. Однако получить такую выплату по закону могли только те сотрудники, которые приехали работать в населённые пункты. Сотрудница медицинской организации знала, что фельдшер постоянно живёт в селе Кыштовка и права на такую выплату по закону не имеет. Однако все равно помогла фельдшеру получить справку о проживании в другом населённом пункте, – уточнили подробности в Следственном комитете.

КП-Новосибирск в СК по региону пояснили, что работала обвиняемая руководителем отдела кадров в больнице.

Вину женщина в преступлении не признала. Меру пресечения во время следствия в отношении сибирячки не избирали.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении женщины рассмотрит по существу Кыштовский районный суд.

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