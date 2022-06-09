Минздрав Кузбасса проведёт проверку по факту гибели двух пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемеровской области, в городах Юрга и Березовский, скончались два пациента. Их родные винят во всем врачей. В дело пришлось вмешаться Минздраву, сообщает «Сибдепо».

- Две смерти никак не связаны между собой. Трагическими новостями родные покойных поделились в социальных сетях. Они уверены, что причина произошедшего кроется в халатности медработников, - говорится на сайте.

Одна из трагедий произошла 29 марта в Юрге. Как рассказали родственники, из жизни ушла 26-летняя девушка. Рано утром состояние жительницы Кузбасса резко ухудшилось, пришлось вызывать скорую. Приехавшие на место медики не нашли причин для госпитализации. Вскоре девушке стало хуже. По словам родных, у нее пропадала речь, движения были заторможенными, а сознание – спутанным. Тогда близкие решили отвезти ее в больницу самостоятельно. Там тоже не смогли ничем помочь.

- На дом вызвали терапевта. Специалист, оценив состояние больной, принял решение срочно вызвать скорую и доставить девушку в неврологическое отделение. Там врач-реаниматолог сказал, что пациентка находится под наркотиками. Девушку отправили домой, а на следующий день ее не стало. Диагноз – вирусная пневмония, - пишут журналисты.

Еще один случай произошел в Березовском в апреле. «Сценарий» похожий – больному вызывали скорую, но медики не оказали, по словам родственников, ему должную помощь. В итоге мужчина умер из-за вирусной пневмонии.

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