Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2022 1:20

Минздрав Кузбасса проведёт проверку по факту гибели двух пациентов

Обоим вызывали скорую, но медики, по словам родственников умерших, бездействовали
Анастасия ХРОМЫХ
Минздрав Кузбасса проведёт проверку по факту гибели двух пациентов.

Минздрав Кузбасса проведёт проверку по факту гибели двух пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемеровской области, в городах Юрга и Березовский, скончались два пациента. Их родные винят во всем врачей. В дело пришлось вмешаться Минздраву, сообщает «Сибдепо».

- Две смерти никак не связаны между собой. Трагическими новостями родные покойных поделились в социальных сетях. Они уверены, что причина произошедшего кроется в халатности медработников, - говорится на сайте.

Одна из трагедий произошла 29 марта в Юрге. Как рассказали родственники, из жизни ушла 26-летняя девушка. Рано утром состояние жительницы Кузбасса резко ухудшилось, пришлось вызывать скорую. Приехавшие на место медики не нашли причин для госпитализации. Вскоре девушке стало хуже. По словам родных, у нее пропадала речь, движения были заторможенными, а сознание – спутанным. Тогда близкие решили отвезти ее в больницу самостоятельно. Там тоже не смогли ничем помочь.

- На дом вызвали терапевта. Специалист, оценив состояние больной, принял решение срочно вызвать скорую и доставить девушку в неврологическое отделение. Там врач-реаниматолог сказал, что пациентка находится под наркотиками. Девушку отправили домой, а на следующий день ее не стало. Диагноз – вирусная пневмония, - пишут журналисты.

Еще один случай произошел в Березовском в апреле. «Сценарий» похожий – больному вызывали скорую, но медики не оказали, по словам родственников, ему должную помощь. В итоге мужчина умер из-за вирусной пневмонии.

Минздрав Кузбасса пообещал провести проверку по факту гибели двух человек

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер