В аэропорту Толмачево мигрант украл смартфон у ребёнка. Фото: УТ МВД СФО.

В аэропорту Толмачёво у ребёнка пропал смартфон. К транспортным полицейским обратилась мать девочки, рассказав, что дочка оставила гаджет в зале ожидания в массажном кресле. Когда вернулась за ним, телефона там уже не было. Стоимость устройства при этом составляла 10 тысяч рублей.

– Транспортные полицейские установили причастного к краже. Оказался им 29-летний мигрант, житель ближнего зарубежья. Он летел во Владивосток с пересадкой в Новосибирске. Мужчина рассказал, что заметил гаджет в массажном кресле. Убедился, что за ним никто не смотрит, и положил телефон в карман пиджака. После чего припрятал устройство под камнем на привокзальной площади. Хотел забрать его перед вылетом. Полицейские нашли телефон и вернули ребёнку, – уточнили в УТ МВД по СФО.

На мигранта завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Вору грозит до 5 лет лишения свободы. Его на время следствия поместили в СИЗО.

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