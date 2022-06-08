В Новосибирске ко Дню города восстановят движение на участке улицы Серебренниковской

Работы на улице Серебренниковской ведутся с 31 марта и продолжатся до 15 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ко Дню города планируют восстановить движение на участке улице Серебренниковской. А точнее открыть для проезда отрезок дороги от улицы Горького до Чаплыгина.

— Важно ко Дню города завершить участок от улицы Горького до Чаплыгина. Нужно восстановить асфальтирование, движение автотранспорта и трамвая в привычном режиме. Далее перейдём к ремонту следующего запланированного отрезка, — рассказал мэр Анатолий Локоть в соцсетях.

По словам Локтя, по улице Серебренниковской ремонтируют километровый участок теплотрассы. Поскольку участок большой, работы разделили на несколько этапов, чтобы доставить как можно меньше неудобства горожанам. Но даже так дорогу пришлось сузить, а трамваи перевести на однопутное движение.

Напомним, что ремонт теплотрассы на улице Серебренниковской начался 31 марта, а закончиться работы должны 15 октября.

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