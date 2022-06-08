Прокуратура усилит контроль за уборкой новосибирских улиц

В Новосибирске контролировать уборку улиц будет прокуратура. Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирске контролировать уборку улиц будет прокуратура. Об этом ведомство сообщило на совещании в мэрии, где обсуждался вопрос загрязнения атмосферы города.

— Сотрудники прокуратуры отметили, что часто при выезде со стройплощадки на дороги города с колес спецтехники попадает строительный мусор. Поэтому прокуратура усилит работу по проведению проверок по выявлению нарушений правил благоустройства, — пояснили в мэрии.

Напомним, ранее Анатолий Локоть называл многочисленные стройки — одной из возможных причин обилия пыли в городе. По словам градоначальника, к решению этой проблемы нужно подходить системно, и одним поливом дорог ее не решить.

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По его словам, основной ее источник — многочисленные стройки (подробнее).

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