В Новосибирске на улице Ленина спилили деревья с птичьими гнёздами. Фото: "АСТ-54".

В среду, 8 июня, жительница Новосибирска рассказала о том, что у дома №13 на улице Ленина вырубили деревья. Свое возмущение она выразила в паблике «АСТ-54».

- Спилили живые деревья. На них, кстати, находились гнезда птиц, - уточнила женщина.

В качестве доказательства сибирячка опубликовала несколько снимков поваленных деревьев. Можно заметить, что их стволы изнутри потемнели.

В комментариях подписчики объяснили, что деревья были старыми и могли в любой момент упасть.

- Судя по срезам, не зря спилили.

- Это старые, аварийные деревья, – уверены горожане.

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