Подрядчику объявили предостережение за ремонт улицы Ватутина в Новосибирске. Фото: прокуратура Новосибирской области.
В Новосибирске подрядчику, который ремонтирует улицу Ватутина, объявили предостережение. Произошло это после того, как заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин вместе с Губернатором Андреем Травниковым, прокурором области Яковом Хорошевым проверил работ на объекте. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
– По поручению Дмитрия Демешина прокурор Новосибирской области объявил предостережение о недопустимости нарушений законодательства генеральному директору АО Новосибирскавтодор» Анатолию Воробьеву, – говорится в сообщении ведомстве.
Известно, что завершить ремонт улицы Ватутина, по данным контракта, нужно до 12 августа 2022. Однако пока работы выполнили лишь на 40 %.
В прокуратуре пояснили, что невыполнение заказчиком обязательств приведет к недостижению цели, на которую были направлены деньги из бюджета. Кроме того, это нарушит права людей на безопасные и качественные дороги.
Контролировать ход работ на объекте поручили прокурору Новосибирской области.
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