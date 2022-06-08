Май-2022 вошел в пятерку самых жарких по Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году май порадовал сибиряков небывало теплой погодой. Последний месяц весны стал одним из самых жарких по Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказала руководитель регионального гидрометцентра Анна Лапчик.

- Май 2022 года вошел в пятерку самых жарких по Новосибирской области. Абсолютным рекордсменом у нас был 2020 год. В Новосибирске средняя температура в мае составила 15,5 градуса, что занимает четвертую строчку, - пояснила КП-Новосибирск Анна Лапчик.

Зато в мае этого года были побиты другие рекорды. Например, рекорд по засушливости.

- Первая декада мая по своей засушливости занимает первую строчку. В 23 районах по Новосибирской области осадков практически не отмечалось. А в третьей декаде мая засуха была в 11 районах, - добавила руководитель регионального гидрометцентра.

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