Новую ледовую арену в Новосибирске планируют сдать к 1 ноября

Необходимое для дальнейшего строительства оборудование доставят только в сентябре. Фото: правительство НСО

Новый ЛДС в Новосибирске сдадут на месяц позже. Такое заявление сделал директор подрядной организации, строящей арену. По его словам, всему виной проблема с поставками.

— Мы планируем завершение всех работ 1 ноября, — передало слова директора подрядной организации Дениса Синюка издание «Коммерсантъ».

Директор объяснил, что сроки сдвинулись из-за проблем с трансформаторной подстанцией. Оборудование должны были доставить из-за границы, но санкции внесли свои коррективы. Подрядчику пришлось перейти на отечественный аналог, а его доставят в Новосибирск только в сентябре.

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