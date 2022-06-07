«Нам их уже селить некуда»: в новосибирский приют подкинули коробку с шестью щенками

2 мальчика и 4 девочки ищут себе любящую и заботливую семью. Фото: Первый городской приют Новосибирска

К дверям первого городского приюта Новосибирска подкинули 6 щенков: двух мальчиков и четырех девочек. Вместе с малышами в коробке оказались и пять пакетов влажного собачьего корма.

— К нашим подкинутым ранее 15 щенкам добавились еще 6. При этом желающих подкинуть нам 6 вольеров почему-то не наблюдается, а никому не нужных подросших щенков нужно будет куда-то к осени расселять, — рассказал приют в соцсетях.

Приют принял щенков и обязательно позаботится о них несмотря на то, что уже давно переполнен. Его сотрудники начали подыскивать для малышей семьи и уже есть желающие забрать себе пока еще маленьких будущих охранников.

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