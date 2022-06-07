Новосибирские депутаты обсудили создание единой базы для домашних животных

Депутаты обсудили создание единой базы для животных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комиссия регионального Заксобрания по экологии подняла на заседании вопрос повышения ответственности граждан за их домашних питомцев. Одним из предложений стало создание единой базы домашних животных, которая могла бы помогать в их учете.

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь выступил с предложением направить обращение в адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с предложением о разработке единой федеральной платформы, интегрированной с ФГИС «ВетИС», которая будет выполнять функции по учёту животных, их поиску (в случае пропажи и внесения информации о них со стороны приютов) и предоставлению вспомогательных услуг, доступных для владельцев животных, ветеринарных клиник и приютов.

При этом, начальник отдела госнадзора в области обращения с животными Управления ветеринарии Новосибирской области Александр Замиралов отметил, что корень проблемы — в том, что на федеральном уровне нет законодательно подкрепленной необходимости регистрировать домашних животных. И создавать какую-либо общую базу будет резонно только после того, как будет урегулирован вопрос с законом.

Депутат Александр Барсуков напомнил о трагических случаях нападения животных на детей и взрослых. По мнению парламентария, необходимо, чтобы ответственность за своих питомцев, несли в первую очередь их владельцы. Возможно, это приведет к сокращению случаев, когда домашних любимцев выбрасывают на улицу и они пополняют популяцию безнадзорных животных.

— Если принять закон, который обязывал бы владельцев регистрировать животных и обозначал бы штрафные санкции для тех, кто этого не делает, люди бы понимали: собачек и кошек нужно чипировать. Владельцы бы осознавали более четко свою ответственность за домашних животных, — отметил председатель комиссии Законодательного Собрания по экологии Владимир Лаптев.

Владимир Лаптев отметил, что эта проблема поднимается на заседании не в первый раз и сейчас уже становится понятнее, как ее нужно решать.

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