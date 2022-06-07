В Новосибирске из-за грозы взлетели цены на такси

Перед сильным дождя в городе традиционно поднялись цены на такси.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске вечером во вторник, 7 июля, началась гроза. Перед сильным дождя в городе традиционно поднялись цены на такси.
Доехать с улицы Советской до Академгородка будет стоить 758 рублей. От улицы Советской до центра города — чуть дешевле, но все же весьма ощутимо для кошелька — 314 рублей.
Цены варьируются в зависимости от дальности поездки.
По прогнозам синоптиков, в Новосибирске на этой неделе осадков более не ожидается, несмотря на то, что погода будет облачной.
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