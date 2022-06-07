На строительство нового ЛДС в Новосибирске привлекут дополнительных рабочих

Есть вероятность, что сроки сдачи ЛДС сдвинутся на месяц. Фото: правительство НСО

В Новосибирске на строительство новой ледовой арены привлекут дополнительных рабочих. Такое решение приняли из-за отставания от графика. Подрядная организация сдвинула сроки сдачи ЛДС на месяц — до 1 ноября вместо 1 октября.

— Во время выездного совещания была отмечена необходимость привлечения дополнительных рабочих кадров на стройплощадку, — рассказали в правительстве региона.

Также в правительстве перечислили работы, которые сейчас ведутся на новом ЛДС. Строители уже залили технологическую плиту основной арены, совсем скоро зальют лед. Также рабочие монтируют два уличных экрана на фасаде арены. Продолжаются работы и внутри ЛДС: идет обустройство вентиляционного оборудования и инженерных коммуникаций. Также благоустраивается прилегающая территория.

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