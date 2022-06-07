В Новосибирске на улице Блюхера запретят парковку машин.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На улице Блюхера в Новосибирске запретят стоянку автомобилей. Ограничения на участке от улицы Котовского до площади Лыщинского начнут действовать с 22 июня. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.
– Там установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор», – уточнили в администрации.
Как пояснили в мэрии, запрет парковки вводят после многочисленных обращений новосибирцев. Ограничения нужны, чтобы исключить стоянку авто в зоне проезжей части.
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