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Общество7 июня 2022 8:34

В Новосибирске на улице Блюхера запретят парковку машин

Ограничения введут с 22 июня
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске на улице Блюхера запретят парковку машин.

В Новосибирске на улице Блюхера запретят парковку машин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Блюхера в Новосибирске запретят стоянку автомобилей. Ограничения на участке от улицы Котовского до площади Лыщинского начнут действовать с 22 июня. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

– Там установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор», – уточнили в администрации.

Как пояснили в мэрии, запрет парковки вводят после многочисленных обращений новосибирцев. Ограничения нужны, чтобы исключить стоянку авто в зоне проезжей части.

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