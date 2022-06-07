Пляж в Академгородке не откроют официально в этом сезоне. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Во вторник, 7 июня, представитель ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов рассказал о судьбе городского пляжа в Академгородке. Его слова прозвучали на пресс-конференции.

- На сегодняшний день пляж остается закрытым для купания. Вопрос о его организации и передаче земли в город Новосибирск решается с прошлого года, - заявил Юрий.

Этим летом пляж сохранит за собой статус массового неорганизованного места для купания. Там появится специальный спасательный пост.

- Надеюсь, что к следующему купальному сезону пляж в Академгородке войдет в список официальных, - добавил Карпов.

Всего в Новосибирске действует 6 пляжей, в которых разрешено купаться.

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