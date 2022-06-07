Мэрия предложила выбрать названия для двух скверов в Новосибирске

Два сквера пока что безымянные - новосибирцы выберут для них названия. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирцам предложили выбрать названия для двух скверов: за Оперным театром и возле ГПНТБ. Проголосовать можно с 6 по 21 июня на «Госуслугах».

Для сквера за Оперным театром предлагается три названия: Кузнецкий сквер — в честь бывшего названия улицы Ленина, сквер им. В.Д. Вегмана и сквер «13-й трамвай». Сквер, расположенный на пересечении улиц Кирова и Бориса Богаткова, рядом с ГПНТБ, может обрести название «Библиотечный», «Весна» или получить имя советского архитектора А. А. Воловика.

Голосовать могут только жители Новосибирска. Они вольны предложить свои названия, если никакое из данных не понравилось.

Напомним, уже закончилось голосование по выбору названия для парка в пойме реки Каменка. Парк разделит общее название с рекой.

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