Видео с новосибирцами, разгромившими дорогой кроссовер, появилось в соцсетях. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске трое хулиганов испинали дорогой кроссовер, припаркованный на улице Карла Маркса. Действия дебоширов попали на камеру видеонаблюдения.

— В ночь с 27 на 28 февраля на Карла Маркса, 47/1, троица хулиганов выместила свою неуемную энергию на фару кроссовера Volkswagen Touareg, — рассказал автор видео, опубликованного в группе «АСТ-54».

Комментаторы осудили хулиганов. Сибиряки написали, что у парней явные проблемы с психикой. Горожане уверены, дебоширов нужно найти и привлечь к ответственности.

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