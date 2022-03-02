В Новосибирске ограничат движение по двум улицам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске ограничат движение по двум улицам. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-центре мэрии города.

— Так, с 1 по 15 марта проезд перекроют на улице Новосибирской в районе строения № 26. Движение ограничат из-за аварийного ремонта на теплотрассе. Кроме того, со 2 по 6 марта закроют проезд по улице Выставочной в районе дома № 64. Здесь ограничения связаны с аварийным ремонтом водовода, — говорится в сообщении администрации Новосибирска.

Власти призвали новосибирских водителей быть внимательными. Так, им нужно обращать внимание на знаки, информационные щиты. И, конечно, соблюдать ПДД.

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