В Новосибирске ограничат движение по двум улицам.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске ограничат движение по двум улицам. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-центре мэрии города.
— Так, с 1 по 15 марта проезд перекроют на улице Новосибирской в районе строения № 26. Движение ограничат из-за аварийного ремонта на теплотрассе. Кроме того, со 2 по 6 марта закроют проезд по улице Выставочной в районе дома № 64. Здесь ограничения связаны с аварийным ремонтом водовода, — говорится в сообщении администрации Новосибирска.
Власти призвали новосибирских водителей быть внимательными. Так, им нужно обращать внимание на знаки, информационные щиты. И, конечно, соблюдать ПДД.
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