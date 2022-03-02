В Новосибирском магазине трое пьяных мужчин напали на молодую пару

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

В 05:24 группа ГБР-77 была вызвана по тревоге в круглосуточный магазин в Калининском районе на ул. Игарской, где трое пьяных мужчин начали приставать к молодой паре покупателей. Парень 20 лет вступился за свою девушку – его не смутила ни разница в возрасте, ни численное превосходство нападавших. В результате драки в магазине был сломан прилавок, опрокинута морозильная камера с мороженым, разбито несколько бутылок алкоголя. Силами двумя экипажей – ГБР-17 и ГБР-77 – пьяные хулиганы были доставлены в отделение полиции Калининского района, их действия подпадают сразу под несколько статей УК.

В 12:09 бойцы ГБР-11 Агентства задержали и передали полиции мужчину, пытавшегося украсть продукты в магазине на ул. Комсомольская. Ранее за ним уже числилось хищений на сумму более 5 000 рублей. В 15:36 еще один серийный магазинный вор был схвачен экипажем ГБР-72 на ул. Гоголя, сумма его прежних «набегов» превысила 6 тысяч рублей.

В 15:32 мужчина зашел в табачный магазин в Октябрьском районе. Узнав, что нужных сигарет в продаже нет, он попытался схватить с прилавка муляж нужной ему марки. Нажатие продавцом тревожной кнопки заставило хулигана убежать.

Вечером понедельника в 19:10 помощь ГБР-36 потребовалась в ресторане на ул. Терешковой. Бывший сотрудник заведения в состоянии алкогольного опьянения вел себя непристойно и приставал к бывшим коллегам. Нарушителя общественного порядка передали сотрудникам полиции.

В 21:24 тревожную кнопку нажала оператор АЗС на ул. Аникина. Вечерний клиент пытался рассчитаться за топливо поддельной купюрой номиналом 1 000 рублей. Поняв, что его замысел раскрыт, мужчина быстро уехал до прибытия охраны.