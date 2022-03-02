Женщина, присвоившая и продавшая машину бывшего парня, 7 лет скрывалась в Новосибирске

Женщину арестовали, она 7 лет скрывалась в Новосибирске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женщина из Нижнего Тагила присвоила и продала машину экс-возлюбленного. После чего 7 лет скрывалась от полиции в Новосибирске. Подробности задержания рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское»:

— Разыскивается 42-летний потерпевший по уголовному делу 7-летней давности. В 2015 он познакомился с подозреваемой в сети Интернет. Позже мужчина переехал из Москвы к новой знакомой, с которой вместе снимали квартиру в Нижнем Тагиле. Мужчина доверил ей свой автомобиль Renault Logan с документами, — сообщили в полиции.

Однако вскоре потерпевший выяснил — его пассия продала автомобиль, якобы из-за материальных трудностей. Деньги отдавать не стала и экс-любовник пошел в полицию Нижнего Тагила. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с ущербом в 400 тысяч рублей. Женщину задержали, она поручилась отдать бывшему долг, но затем сбежала.

— В январе 2022 года сыщики МВД «Нижнетагильское» установили место жительства 47-летней подозреваемой.Все это время она проживала в Новосибирске без паспорта, представляясь чужими данными. Оперативники задержали подозреваемую и доставили в Нижний Тагил, где та дала признательные показания в СИЗО, — сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Теперь полиция разыскивает потерпевшего — 42-летнего жителя Москвы.

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