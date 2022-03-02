В Новосибирске внедорожник столкнулся с трамваем. Фото: стоп-кадр.

В среду, 2 марта, на перекрестке Богдана Хмельницкого и Учительской в Новосибирске столкнулись внедорожник и трамвай. Кадры с моментом аварии появились в соцсетях.

— ДТП произошло практически на пустом перекрестке, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что внедорожник не успел проскочить перед трамваем. В результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал.

Подписчики паблика предположили, что на этом перекрестке нужен светофор, чтобы минимизировать число аварий.

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