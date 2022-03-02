В Новосибирской области на 13% подорожала стопка блинов

В Новосибирской области на 113% подорожала стопка блинов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области стопка блинов стала стоить 153 рублей, что на 13% дороже, чем в прошлом году. Все нужные ингредиенты, кроме подсолнечного масла, подорожали. Такой анализ провели в Новосибирскстате.

— Специалисты Новосибирскстата изучили, как изменилась стоимость одной порции блинов по сравнению с предыдущим годом. За основу был взят стандартный рецепт приготовления лакомства, — рассказали статистики.

Данные проведенного анализа показали, что сейчас один литр молока в среднем стоит 70 рублей — подорожал за год на 17%. Шесть штук яиц стоят 48 рублей — цена увеличилась на 13%, 300 граммов муки стоит 13 рублей — по сравнению с 2021 годом увеличилось на 16%, 150 граммов подсолнечного масла стоит 19 рублей — увеличилась стоимость на 9%, 40 граммов сахара стоимостью 2 рубля 30 копеек выросла с прошлого года на 18%. Семь граммов соли — 10 копеек — цена выросла на 10%.

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