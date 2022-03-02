В Новосибирске директор компании не заплатил 52 миллиона рублей налогов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске директор ООО «АПР» уклонился от уплаты налогов на сумму 52 миллиона рублей. За это он теперь ответит по закону, сообщили в СК РФ по Новосибирской области. На него завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ.

— Следствие установило, что в период с 2013 по 2017, что руководитель компании заключил фиктивные договоры с подконтрольными данному предприятию организациями и впоследствии уклонился от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и иные документы, поданные в налоговый орган города Новосибирска, заведомо ложных сведений. Он неправомерно указал, что фирма оказывала услуги по поиску и подбору технического персонала, отвечающего квалификационным требованиям, хотя фактически они не оказывались, — пояснили в Следственном комитете.

В ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что оперативную работу проводили сотрудники УЭБиПК.

Известно, что в результате мошеннических действий сумма неуплаченных налогов составила свыше 52 миллионов рублей.

Во время следственных действий 67-летнему директору не избирали меру пресечения. Вину в содеянном он не признал.

Сейчас следствие собрало достаточную доказательную базу. В ближайшее время уголовное дело на руководителя компании поступит в суд. Там его рассмотрят по существу.

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