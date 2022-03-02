В Новосибирске дайверы установят на дне озера 5-метровую Эйфелеву башню. Фото: akvalangdiving.nsk.

Новосибирские дайверы из центра «Акваланг» установят на дне озера 5-метровую Эйфелеву башню. Сооружение приурочат к Международному женскому дню. Об этом специалисты сообщили в своем Инстаграме.

— Это уникальное пятиметровое в высоту сооружение создал Николай Киселев. Такого больше нет нигде. Мастер до мельчайших подробностей воссоздал одну из самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей мира, она полностью готова к тому, что будет погружена под воду. Она будет вызывать восторг дайверов долгие годы, — рассказали в дайвинг-центре.

К слову, башню опустят под воду на глубину примерно 8-10 метров.

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