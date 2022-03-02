В Новосибирске задержан гендиректор стройфирмы, похитивший 21 миллион рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске сотрудники УФСБ пресекли преступную деятельность гендиректора стройфирмы, попавшегося на мошенничестве при строительстве социальных объектов. Его обвиняют в хищении свыше 21 миллиона рублей.

— Установлено, что руководитель ООО ПФК «Агросервис» в 2018 году при выполнении капитального ремонта и реставрации подъезда многоквартирного дома в Железнодорожном районе похитил свыше 14 миллионов рублей бюджетных средств под предлогом выполнения работ, которые не выполнялись. Также с 2019 по 2020 годы руководство стройфирмы завысило данные о стоимости в актах выполненных работ по строительству здания детсада-яслей в Кировском районе. Нанесенный ущерб составил свыше 7,5 миллионов рублей, — рассказали в УФСБ по Новосибирской области.

На директора строительной компании, промышляющего махинациями, завели уголовное дело. Его обвиняют по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Такую меру пресечения ему избрал Центральный районный суд Новосибирска. Срок домашнего ареста — 2 месяца.

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