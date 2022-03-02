Новосибирские автосалоны останавливают продажи автомобилей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске ряд автосалонов приостановил продажу автомобилей из-за экономической ситуации в стране. Так, в автосалонах «KIA», «Hyundai», «Chevrolet», «Cadillac» и «Nissan» временно не будут продавать машины. Автоэксперт Вячеслав Ашурков в беседе с КП-Новосибирск рассказал о последствиях подобной ситуации.

— Потребителю все это грозит тем, что повысятся цены на вторичном рынке, но, по-моему мнению, разумные люди должны снять с продажи свои автомобили, либо поднять цену, приблизив ее к курсу доллара. А что касается покупки, то сейчас лучше купить автомобиль, потому что неизвестно, что будет потом. Ситуация двоякая, кому-то покупать, а кому-то снимать с продажи, — говорит специалист.

По словам Ашуркова, нынешняя ситуация в мире привела к тому, что все хотят сохранить свои деньги, в том числе и через покупку автомобилей. Поэтому в автосалонах сначала подняли ценники, а потом и вовсе многие закрылись, сняв с продажи машины.

— Сколько это все протянется, неизвестно. Но то, что как минимум на три месяца это будет продолжаться, — это факт, — добавил автоэксперт КП-Новосибирск.

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