Жители Новосибирской области смогут увидеть облако пыли на спутнике Земли. Фото: Олег Укладов

Жители Новосибирской области смогут увидеть облако пыли после столкновения ракеты весом около четырех тонн с Луной. Явление произойдет в пятницу, 4 марта. Об этом «РИА Новости» рассказал профессор Университета Кенхи Евгений Зубко.

— Лунная поверхность покрыта реголитом. Это обломочная порода, образующаяся в результате непрерывной микрометеоритной бомбардировки лунной поверхности. Слой реголита варьируется по поверхности Луны от нескольких метров до 10 метров. Если отработавшая ступень упадет на покрытую реголитом поверхность Луны, это приведет к выбросу облака лунной пыли, — пояснил специалист.

Место, куда будет бить китайская ракета, расположено близко к месту, откуда открыт обзор к краю Луны. Наблюдать взрыв новосибирцы смогут в 11:34 по местному времени. По словам Зубко, облако пыли можно увидеть даже с простым полевым биноклем.

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