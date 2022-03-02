Пробки в Новосибирске на утро 2 марта 2022 года: сложно проехать по Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 2 марта 2022. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 2 марта 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Также затруднено движение по улицам Троллейной, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по Станционной, Широкой улицам, по проезду Энергетиков, а также по площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали площадь Лыщинского, проспект Карла Маркса и Октябрьский мост. Движение по Новогодней, Пархоменко, Станиславского, Котовского и Ватутина тоже затруднено.

На правобережье города сложно проехать по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина, Кирова, Восход и Добролюбова. Также заторы наблюдаются на улицах Бориса Богаткова, Татьяны Снежиной и Волочаевской.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 2 марта, достиг 7 баллов.

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