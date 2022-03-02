В Новосибирской области изменились правила получения разрешения на оружие. Фото: Василий Вахрин

Со вторника, 1 марта, по всей России, в том числе и в Новосибирской области изменились правила получения разрешения на оружие. Теперь, чтобы получить оружие, необходим электронный документооборот по медицинскому освидетельствованию.

— В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра, — передает ТАСС слова начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Вадима Медведева.

По всей области прием и выдачу разрешения к огнестрельному оружию ведут в местных поликлиниках. А также в областной психиатрической больнице и наркологическом диспансере.

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