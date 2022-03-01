Видео с «коньшерингом», замеченным на дороге в Новосибирске, появилось в соцсетях

Двигался «коньшеринг» в сторону проспекта Димитрова. Фото: «АСТ-54»
В Железнодорожном районе Новосибирска очевидцы засняли на видео мужчину в запряженной повозке. Заметили «коньшеринг» вечером во вторник, 1 марта.
— Теперь к вопросам в экзаменационных билетах про гужевые повозки, стоит относиться чуть серьезнее.
— Импортозамещение.
— Ух, выезд сударыни на колесной упряжке о тройке вороных, — шутят подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».
Также люди поделились предположением, что повозка как-то связана с предстоящей масленицей и подготовкой к ней в детских садах и школах. Нашлись и те, кто не увидел ничего странного в лошади, скачущей по проезжей части.
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