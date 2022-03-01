83-летний пенсионер едва не замерз под Новосибирском из-за сломанного мотобуксировщика

История могла бы закончиться печальнее, если бы мужчину не нашли в ближайшие 1-2 часа. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Под Новосибирском спасли 83-летнего пенсионера, который едва не замерз из-за сломанного мотобуксировщика. Об инциденте, который произошел 27 февраля, рассказали в аварийно-спасательной службе региона.

— Мужчина поехал на озеро недалеко от поселка Кубовая на мотобуксировщике, который сломался по дороге. Из-за физического состояния и глубокого снега самостоятельно пожилой человек не смог выйти к дороге, поэтому позвонил родственнику, а тот уже сообщил в 112, — рассказали спасатели.

Благодаря точным знаниям о местоположении мужчины его быстро нашли и передали родственнику, ожидавшему на дороге неподалеку. Скорую помощь вызвали уже к дому пострадавшего. Медики диагностировали у мужчины сильное переохлаждение. А по словам спасателей, если бы пострадавшего не нашли в ближайшие 1-2 часа, последствия могли быть хуже.

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