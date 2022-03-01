Сибирячка прошла в финал конкурса «Краса студенчества России». Фото: предоставлено Яной Леонтьевой.

Яна Леонтьева — 21-летняя студентка НГТУ прошла в финал конкурса «Краса студенчества России». Теперь девушка представит на нем Новосибирскую область.

— Краса студенчества России — студенческий конкурс, где участвуют представительницы от многих регионов России. Чтобы туда попасть нужно заполнить заявку, где нужно указать дипломы за участия в различных конкурсах, свои таланты и достижения. Я попала на конкурс благодаря Новосибирскому государственному техническому университету. На базе вуза приводится конкурс «Мисс и Мистер НГТУ НЭТИ» и после того, как я одержала на нем победу, команда университета готовила меня на «Красу», — рассказала корреспондентам КП-Новосибирск Яна Леонтьева.

По словам девушки, она прошла несколько отборочных этапов — орфографический диктант, тест по культурному наследию России, фото-этап, дефиле. Также речь о самопрезентации и творческом номере.

— Думаю, все девушки будут стремиться к победе, и я не исключение! Но жажда победы не провоцирует во мне желание идти по головам. Я за честную конкуренцию и сам процесс, — добавила КП-Новосибирск студентка.

Яна Леонтьева уверена, участие в конкурсе — прекрасная возможность испытать себя. «Краса студенчества России», уверена девушка, не просто конкурс красоты, а шанс продемонстрировать свои таланты.

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