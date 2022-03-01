Новосибирец, «заминировавший» девятиэтажку, предстанет перед судом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске будут судить мужчину, который сообщил о минировании жилого дома. Ранее на него завели уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом говорится на сайте Калининского районного суда.

— Следствие установило, что 30 ноября 2021 года обвиняемый со своего мобильного позвонил в экстренную службу и сообщил, что в доме № 7 по улице Земнухова в Новосибирске заложена бомба, и через пять минут произойдет взрыв. Полицейские обследовали здание, бомбы не обнаружили, — говорится на сайте суда.

На ложное сообщение реагировали сотрудники полиции и личный транспорт правоохранительных органов, а также медицинских учреждений. Тем самым, фигурант по делу нанес ущерб ответственным службам.

— Так, УМВД по городу нанесенный ущерб составил 5 469 рублей 90 копеек, ГУ МВД РФ по региону на сумму 1 076 рублей 07 копеек; ГУ МЧС по Новосибирской области на сумму 385 рублей 52 копейки. А «Станции скорой медицинской помощи» новосибирец своими действиями нанес ущерб на сумму 324 рубля 94 копейки. Что касается ГБУ НСО «Медтранс», то здесь убытки составили 174 рубля 38 копеек, — добавили в суде.

Когда состоится судебное заседание по делу сибиряка, пока неясно. Он дате в суде сообщат дополнительно.

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