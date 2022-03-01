Новосибирский студент за процент помогал обманывать пенсионерок в Кузбассе

Всего молодой человек вместе с другом забрали у пенсионерок свыше миллиона рублей. Фото: МВД по Кемеровской области

В Кемеровской области задержали 18-летнего студента из новосибирского вуза, который забирал деньги у обманутых пенсионерок за комиссионные. Всего молодой человек помог мошенникам разбогатеть на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, молодой человек связался с мошенниками на интернет-форуме, когда искал подработку. В итоге он вышел на «работодателей», обещавших высокий заработок без усилий. Все, что требовалось от него — забирать деньги по указанным адресам. Оплата за услуги курьера составляла 10% от перечисленной суммы. «Работал» молодой человек, когда приезжал к родителям на выходные.

— За один день подозреваемый посетил 2-х пенсионерок, у первой забрал 100 тысяч рублей, у второй — 140 тысяч рублей. Здесь молодой человек и осознал, что помогает мошенникам, но уйти не смог из-за угрозы разоблачения, — рассказали в МВД по Кемеровской области.

Подозреваемый вернулся к курьерской работе и даже привлек к ней своего 19-летнего знакомого. Он надеялся, что появление нового подельника поможет ему избавиться от угрозы разоблачения перед полицией. Но в итоге его все равно задержали, после того, как обманутые пенсионерки обратились в полицию.

— Также был задержан 25-летний житель Междуреченска, который подозревается в краже 100 тысяч и 200 тысяч рублей у двух пенсионерок из Новокузнецка. Мужчина вышел на мошенников аналогичным образом, когда искал работу, — уточнили полицейские.

Теперь всем трем курьерам грозит до 6 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ за мошенничество.

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