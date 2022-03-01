В Новосибирске вынесли приговор экс-полицейскому, вернувшему задержанному наркотики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске вынесли приговор бывшему полицейскому, которого обвинили в халатности и фальсификации доказательств по уголовному делу. Известно, что он вернул задержанному наркотики — героин. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Как установили следствие и суд, в декабре 2019 года фигурант по делу, работал старшим участковым уполномоченным одного из отделов полиции. Он знал, что в ходе проведения проверки среди изъятых предметов имеется вещество, массой 0,06 грамм, содержащее наркотическое средство — героин и губка со следами наркотического средства. Фигурант по делу незаконно выдал задержанному изъятые у него предметы, вследствие чего наркотики вновь поступили в незаконный оборот. Тем самым стало невозможным дать надлежащую правовую оценку неустановленным лицам, подлежащим привлечению к уголовной ответственности, — пояснили в Следственном комитете.

Также известно, что бывший полицейский в начале 2020 пытался скрыть содеянное — он создал предметы, похожие на те, что незаконно отдал задержанному.

Суд вынес экс-правоохранителю приговор. Так, ему назначили 6 месяцев исправительных работ, от которых освободили за истечением сроков давности. Также его лишили свободы на 3 года условно, с испытательным сроком на 3 года. Также мужчину лишили права работать в органах срок на 2 года. А еще экс-полицейский лишился специального звания майор полиции. Известно, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.