Погода в Новосибирске на 2 марта 2022 года: будет снежно и пасмурно

В городе будет идти снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 2 марта 2022 года будет ветреной и снежной. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах.

— Ночью температура в Новосибирске составит -6…-8 градусов. Днем будет -4…-6. Будет облачность c прояснениями и небольшой снег, на дорогах гололедица. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду, — передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области синоптики обещают ночью до -11 градусов. Днем температура поднимется опустится до -4…-9. Будет облачно, днем пройдет снег, местами метели.

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