В Новосибирске началось комплектование детсадов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во вторник, 1 марта, в Новосибирске стартовало комплектование детских садов. В 2022 году из дошкольных организаций выпустятся около 20-ти тысяч детей. Об этом рассказал начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев в ходе брифинга.

— На очереди в детсады сегодня стоят 28 тысяч детей. Эта цифра постоянно меняется, в это число входят также дети, которые родились вчера и до предельного возраста поступления в детский сад — семь лет, — рассказал он.

Также точное количество первоклашек будет колебаться и окончательные число будет ясно уже ближе к началу учебного года. Это связано с тем, что многие родители отдают своих детей с шести лет в первый класс, а другие еще на год оставляют их в детском саду.

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